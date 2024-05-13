Харламов рассказал о планах по организации свадьбы с Ковальчук

Несколько дней назад россияне были удивлены приятной и неожиданной новостью. Комик Гарик Харламов, который неоднократно давал понять, что больше не желает отправляться в ЗАГС, сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной актрисе Катерине Ковальчук.
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