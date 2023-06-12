Сводка с ореховского участка наступления ВСУ на запорожском фронте (ВИДЕО, КАРТА)

Сводка с ореховского участка наступления ВСУ на запорожском фронте: Пологовский район, линия Орехов—Работино—Токмак.
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