Русская весна

115 406 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван
    А как же Папа не вспомнил Минские соглашения, подписи, включая ООН, бомбежку с 2014 Донбасса, Аллею Ангелов в Донецке...Папа Римский напи...
  • Александр Николаевич
    Папка римский еще помнит КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ... !?Папа Римский напи...
  • Георгий Михалев
    Из клоуна пупа земли сделали. Кому он нахрен нужен, кто поверит, что от этого клоуна что то где то зависело.Ветеран ЦРУ раскр...

Сводка с ореховского участка наступления ВСУ на запорожском фронте (ВИДЕО, КАРТА)

Сводка с ореховского участка наступления ВСУ на запорожском фронте (ВИДЕО, КАРТА)

Сводка с ореховского участка наступления ВСУ на запорожском фронте: Пологовский район, линия Орехов—Работино—Токмак.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх