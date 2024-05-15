СЦКК: ВСУ за сутки девять раз обстреляли территорию ДНР

Было выпущено 22 боеприпаса Военнослужащие украинской армии за прошедшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 22 снаряда, сообщило в своем официальном Телеграм-канале представительство ДНР в СЦКК.
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