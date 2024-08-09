Трупами нацистов ВСУ завалены дороги и канавы в Курской области, а некоторых убили, не дав расстрелять наших мирных: Карта специальной военной операции на Украине на 9 августа 2024 года

Они думали,что переворот это "первоапрельская шутка"? Вот и получите!

ЮЮ

Юлия Юлия

Раз их дроны в Курск.обл. охотились, на уничтожение, за машинами мирных, где было много детей, стариков! Укронацистов нужно уничтожать безжалостно! Это зверьё, потерявшее человеческий облик!