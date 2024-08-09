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Пронедра

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Трупами нацистов ВСУ завалены дороги и канавы в Курской области, а некоторых убили, не дав расстрелять наших мирных: Карта специальной военной операции на Украине на 9 августа 2024 года

Трупами нацистов ВСУ завалены дороги и канавы в Курской области, а некоторых убили, не дав расстрелять наших мирных: Карта специальной военной операции на Украине на 9 августа 2024 года

Трупами нацистов ВСУ завалены дороги и канавы в Курской области, а некоторых убили, не дав расстрелять наших мирных: Карта специальной военной операции на Украине на 9 августа 2024 года Юлия СоколоваСитуация в Курской области вновь накаляется.

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Комментарии
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Eduard
Они думали,что переворот это &quot;первоапрельская шутка&quot;? Вот и получите!
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17 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Раз их дроны в Курск.обл. охотились, на уничтожение, за машинами мирных, где было много детей, стариков! Укронацистов нужно уничтожать безжалостно! Это зверьё, потерявшее человеческий облик!
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16 час.
ХА
Харченко Александр
В основном на курск пошли натовцы
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3 час.

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