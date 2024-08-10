За июль 2024 г. объём золота в мировых ETF вырос на 48,5 т - WGC

Всемирный совет по золоту / World Gold Council (WGC) информирует, что за июль 2024 года объём золота в мировых ETF (exchange traded funds - биржевые инвестиционные фонды) вырос на 48,5 тонн и в цифровом эквиваленте это составляет $3,7 млрд.
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