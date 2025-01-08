Слабость режима Зеленского: сенатор прокомментировал атаку ВСУ по Саратовской области

Российский сенатор высказал свое мнение о новой атаке украинской армии по российской территории. Атака БПЛА ВСУ по территории российских городов Саратова и Энгельса свидетельствует о слабости Киевского режима, полагает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.