Полиция задержала подозреваемого в убийстве и покушении на убийство в Московской области.

Полиция задержала 38-летнего уроженца Таджикистана по подозрению в убийстве 82-летнего Виктора Селезнева, бывшего сотрудника Внуковского авиаремонтного завода, и покушении на убийство его жены в подмосковном поселке Ярцево.
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