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«Цирк уехал, клоуны остались»: Путин отреагировал на призыв эстонского военного напасть на РФ

«Цирк уехал, клоуны остались»: Путин отреагировал на призыв эстонского военного напасть на РФ

ПЕКИН, 4 октября, ФедералПресс. Мартин Херем, министр обороны Эстонии, заявил, что Таллину было бы разумнее не дожидаться нападения России, а самому ее атаковать.

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