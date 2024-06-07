20 убойных гифок из тренажерного зала

Об ошибках новичков в спортзале уже можно слагать легенды. Но каждый раз они превосходят сами себя! Герои нашей подборки действительно старались сделать спорт частью своей жизни, но, кажется, что-то пошло не так… .
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