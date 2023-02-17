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Эксперт рассказал о пользе использования авиарежима в смартфоне

Эксперт рассказал о пользе использования авиарежима в смартфоне

С помощью функции авиарежима можно продлить время работы смартфона, а также защитить личные данные. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал агентству «Прайм» директор Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич.

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