Эксперт рассказал о пользе использования авиарежима в смартфоне

С помощью функции авиарежима можно продлить время работы смартфона, а также защитить личные данные. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал агентству «Прайм» директор Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич.
С помощью функции авиарежима можно продлить время работы смартфона, а также защитить личные данные. Об этом в пятницу, 17 февраля, рассказал агентству «Прайм» директор Центра компетенций по информационной безопасности Группы Т1 Виктор Гулевич.
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