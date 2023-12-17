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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Коваленко: «Не вижу проблем, даже если ИИХФ исключит ФХР из своего состава»

В августе ИИХФ отказала ЦСКА в регистрации контракта с Иваном Федотовым из‑за действующего соглашения с клубом НХЛ «Филадельфией».

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