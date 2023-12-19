Аршавин о 6-м месте «Крыльев»: «Волшебство Осинькина позволяет быть так высоко. Игра построена на быстрых атаках и мастерстве Гарре, хотя я не особо восхищаюсь им»

Самарский клуб завершил календарный год на 6-м месте в Мир РПЛ с 29 очками в 18 играх. – Что вы думаете о «Крыльях» в первой части сезона? – Удивительно, что они так высоко держатся с потерями, которые имеют.
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