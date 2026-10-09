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На Ямале действуют 35 мер поддержки для семей с детьми: как их получить

На Ямале действуют 35 мер поддержки для семей с детьми: как их получить

На Ямале действует 35 мер поддержки семей с детьми. О том, какие выплаты положены и как их получить, рассказала в Центре управления регионом директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Оксана Медынская.

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