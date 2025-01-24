Радикальные исламисты захватывают тюрьмы и СИЗО в России. Как это происходит?

Георгий Корнев По делу можешь, что - нибудь сказать , кроме "сам дурак" или в этом роде. Понятно что нет. Всё от темы уклоняешься. Вот один из заголовков "Троих фигурантов дела о захвате в СИЗО Ростова уже обвиняли в терроризме" Это Ростов 2024 год. Троль за 30 серебряников.

леонид рыбаков ЗАПРЕТИТЬ ВСЕМ ТЕМ КТО УЧИЛСЯ В ТУРЦИИ И У АРАБОВ ПРАВО ПРОПОВЕДОВАТЬ ДАЖЕ КИРГИЗИЯ К ЭТОМУ ПРИШЛА ----МУСУЛЬМАНСКАЯ СТРАНА .. А В ТЮРЬМАХ ИМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО СОВСЕМ .