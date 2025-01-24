Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Меньше сидельцев, больше заложников... ТАК СИДЕЛЬЦЕВ-ТО НАДО УБИРАТЬ ИЗ СТРАНЫ, А НЕ ПУСКАТЬ ИХ РАЗГУЛИВАТЬ ПО КРАСНО...Радикальные ислам...
  • Alex Nемо
    каких ягнят?  Я там, кроме шакалов в бараньих шубах, ягнят не вижу...И всё-таки Россия...
  • леонид рыбаков
    СОЦИОПАТЫ --ВСЕГДА УМЕЮТ ПРИТВОРЯТСЯ --- И Х ВО ВЛАСТИ И В БИЗНЕСЕ НЕ МЕРЕНООн выбрал именно ...

Радикальные исламисты захватывают тюрьмы и СИЗО в России. Как это происходит?

Радикальные исламисты захватывают тюрьмы и СИЗО в России. Как это происходит?

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Комментарии
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Георгий Корнев
По делу можешь, что - нибудь сказать , кроме &quot;сам дурак&quot; или в этом роде. Понятно что нет. Всё от темы уклоняешься. Вот один из заголовков &quot;Троих фигурантов дела о захвате в СИЗО Ростова уже обвиняли в терроризме&quot; Это Ростов 2024 год. Троль за 30 серебряников.
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3 час.
леонид рыбаков
ЗАПРЕТИТЬ ВСЕМ ТЕМ КТО УЧИЛСЯ В ТУРЦИИ И У АРАБОВ ПРАВО ПРОПОВЕДОВАТЬ  ДАЖЕ КИРГИЗИЯ К ЭТОМУ ПРИШЛА ----МУСУЛЬМАНСКАЯ СТРАНА ..  А В ТЮРЬМАХ ИМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО СОВСЕМ .
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2 час.
Evgenija Palette
Меньше сидельцев, больше заложников... ТАК СИДЕЛЬЦЕВ-ТО НАДО УБИРАТЬ ИЗ СТРАНЫ, А НЕ ПУСКАТЬ ИХ РАЗГУЛИВАТЬ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ... ДУМ - бесчисленное количество ( в каждой области.) И - одни ДУРАКИ И СУМАСШЕДШИЕ... (вас же первых они сгонят с теплых стульев, когда их диаспоры все &quot;порешают&quot;, и все эти пастухи прорвутся во власть)...
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21 сек.

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