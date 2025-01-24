Царьград ФОТО: КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА В России предложили запретить доступ имамов из ДУМ РФ в места лишения свободы.
Радикальные исламисты захватывают тюрьмы и СИЗО в России. Как это происходит?
Комментарии
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Георгий Корнев
По делу можешь, что - нибудь сказать , кроме "сам дурак" или в этом роде. Понятно что нет. Всё от темы уклоняешься. Вот один из заголовков "Троих фигурантов дела о захвате в СИЗО Ростова уже обвиняли в терроризме" Это Ростов 2024 год. Троль за 30 серебряников.
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3 час.
леонид рыбаков
ЗАПРЕТИТЬ ВСЕМ ТЕМ КТО УЧИЛСЯ В ТУРЦИИ И У АРАБОВ ПРАВО ПРОПОВЕДОВАТЬ ДАЖЕ КИРГИЗИЯ К ЭТОМУ ПРИШЛА ----МУСУЛЬМАНСКАЯ СТРАНА .. А В ТЮРЬМАХ ИМ ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО СОВСЕМ .
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2 час.
Evgenija Palette
Меньше сидельцев, больше заложников... ТАК СИДЕЛЬЦЕВ-ТО НАДО УБИРАТЬ ИЗ СТРАНЫ, А НЕ ПУСКАТЬ ИХ РАЗГУЛИВАТЬ ПО КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ... ДУМ - бесчисленное количество ( в каждой области.) И - одни ДУРАКИ И СУМАСШЕДШИЕ... (вас же первых они сгонят с теплых стульев, когда их диаспоры все "порешают", и все эти пастухи прорвутся во власть)...
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21 сек.
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