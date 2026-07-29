УЕФА обсудит бойкот ЧМ из-за планов FIFA продать долю прав частным инвесторам

Представители национальных федераций в составе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) соберутся на экстренное совещание с целью обсудить несогласие с попыткой Международной федерации футбола (ФИФА) продать долю коммерческих прав на чемпионат мира частным инвесторам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии