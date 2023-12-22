В КНР призвали США к осторожности в поступках

Учет Вашингтоном интересов и серьезных озабоченностей Пекина имеет ключевое значение для развития «здоровых» и стабильных отношений между военными двух стран, заявил глава Объединенного штаба центрального военного совета Китая Лю Чжэньли в беседе по видеосвязи с председателем объединенного комитета начальников штабов ВС США генералом Чарльзом Брауном.