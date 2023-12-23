Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Украина продает «гуманитарную» электроэнергию своим гражданам

Украина продает «гуманитарную» электроэнергию своим гражданам

Несмотря на то, что украинский президент Владимир Зеленский постоянно делает вояжи по Европе и жалуется главам европейских государств на то, что Украина – нищая и разорённая войной страна, на самом деле, это далеко не так.

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