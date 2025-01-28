Парфенов назвал причину увольнения Черчесова из Казахстана

Новое руководство выбрало новый вектор развития.фото: t.me/kff_teamТренер Дмитрий Парфенов, в прошлом году работавший с казахстанским «Актобе», считает, что увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной Казахстана не связано напрямую с отсутствием голов.