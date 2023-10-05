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Позитив для оптимистов

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Казахстан создал свой сайт "Миротворец"

Казахстан создал свой сайт "Миротворец"

ФОТО: GONG LEI/GLОBALLООKPRЕSS АЛЕКСЕЙ ТОПОРОВ ОХОТА НА РУССКИХ: КАЗАХСТАН СОЗДАЛ СВОЙ САЙТ "МИРОТВОРЕЦ" Южный сосед России Казахстан с завидным упорством повторяет действия Украины до 2014 года, постепенно, но верно повышая градус русофобии.

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