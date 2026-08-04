Афганистан: по меньшей мере 29 человек погибли, 129 получили ранения и четверо пропали без вести в провинциях Нуристан, Нангархар, Лагман, Пактика, Пактия, Хост, Газни, Кабул, Каписа, Панджшер, Парван, Логар и Майдан-Вардак по состоянию на 3 августа из-за наводнения на фоне проливных дождей.