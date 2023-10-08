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У полицейских отберут право штрафовать бизнес

У полицейских отберут право штрафовать бизнес

В рамках поручения президента РФ подготовлен законопроект, согласно которому полиция не сможет привлекать к административной ответственности предпринимателей во время проведения проверок со стороны надзорных органов.

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