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На актёра Евгения Ткачука из "Короля и Шута" завели два уголовных дела — о контрабанде и хранении наркотиков.

На актёра Евгения Ткачука из "Короля и Шута" завели два уголовных дела — о контрабанде и хранении наркотиков.

На актёра Евгения Ткачука из "Короля и Шута" завели два уголовных дела — о контрабанде и хранении наркотиков.

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