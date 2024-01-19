Жители высмеяли чиновников правительства ХМАО, подписывающих соглашения о сотрудничестве друг с другом

Подчиненные губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, на обучение которых она тратит сотни миллионов бюджетных денег, теперь подписывают соглашения о сотрудничестве друг с другом.
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