В Новоаннинском состоялся любительский забег по пересечённой местности 🍁"Краски осени"🍁! Спортивное мероприятие традиционно провел Центр физической культуры на Березовской горе - излюбленном месте горожан.
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В Новоаннинском состоялся любительский забег по пересечённой местности 🍁"Краски осени"🍁! Спортивное мероприятие традиционно провел Центр физической культуры на Березовской горе - излюбленном месте горожан.