Киевский режим намерен конфисковывать деньги со счетов украинских пенсионеров-ВПЛ

Украинское издание «Экономическая правда» сообщило, что утвержденный правительством Украины бюджет на 2025 год предусматривает национализацию банковских счетов пенсионеров, которые являются вынужденными переселенцами в связи с военными действиями.
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