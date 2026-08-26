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Түбән Новгород өлкәсендә Кави Нәҗмигә һәйкәл куялар

Түбән Новгород өлкәсенең Уразовка авылында Кави Нәҗмигә һәйкәл куялар. Бу турыда Бөтендөнья татар конгрессы яза.

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