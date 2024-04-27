Британия возвращается в Большую игру? Стук в индийские врата

Фильм А. Лугового «Казахстанский излом» посвящен отстаиванию британцами своих интересов на постсоветском пространстве Хартленда, что непросто без доминирования в Индийском океане, но с этим у Лондона проблемы.
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