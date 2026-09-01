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Татар-информ

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Имена Рамиль и Ильдар стали редкими в Казани

Имена Рамиль и Ильдар стали редкими в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» В Управлении ЗАГС Казани назвали популярные и редкие имена, которые давали своим детям жители столицы РТ на прошлой неделе – с 24 по 30 августа.

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