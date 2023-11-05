15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен начальником отдела обеспечения безопасности своего отца.
Сын Кадырова стал главой службы безопасности в 15 лет
Комментарии
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Анфиса Иванова
Культ кадыровщины растет множится....?! Это опасно.
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2 д.
Татьяна Кибишева
Смешно!!!!!!!!!!!!!!!!
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2 д.
E
Ed
Началось разложение чеченского общества. Вспомним, как участники ВОВ проталкивали на руководящие должности всех уровней свое потомство мажоров и кончилось знаемо как. Та же история, но другие масштабы ...
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2 д.
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