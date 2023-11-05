РОСБАЛТ
ГлавнаяРегионы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РОСБАЛТ

886 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина52
    Хватит ее раскручивать! Осточертела эта проплаченная реклама безголосой старухи с манией величия и завихрением в мозг...Алла Пугачева в Д...
  • Александр
    До него до этого никто не додумался.Патриарх Кирилл з...
  • tsan tsan
    Патриарх не мог сказать такой откровенной провокационной глупости. Похоже, что Патриарх Кирилл так и не смог расстать...Патриарх Кирилл з...

Сын Кадырова стал главой службы безопасности в 15 лет

Сын Кадырова стал главой службы безопасности в 15 лет

15-летний сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен начальником отдела обеспечения безопасности своего отца.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анфиса Иванова
Культ кадыровщины растет  множится....?!  Это опасно.
Ответить
2 д.
Татьяна Кибишева
Смешно!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
2 д.
E
Ed
Началось разложение чеченского общества. Вспомним, как участники ВОВ проталкивали на руководящие должности всех уровней свое потомство мажоров и кончилось  знаемо как. Та же история, но другие масштабы ...
Ответить
2 д.

Картина дня

наверх