Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...
  • Зоя Иманбаева
    обменять на сидящего в тюрьме США БУТАХэмилтон об арест...
  • Сергей Роднов
    Правильно будет воспитывать молодых спортсменов не стремится в Думу , а то некоторые сидят с сонными глазами в Думе д...Тарасова об избра...

«Реалу» предложили Вернера. Форвард «Челси» оценивается в 35 млн евро

Форвард «Челси» Тимо Вернер может сменить клуб. 26-летнего игрока сборной Германии предложили «Реалу», но есть сомнения, что футболист согласится на роль запасного в мадридском клубе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх