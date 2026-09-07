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Врач предупредила любителей бекона о возможных обострениях

Врач предупредила любителей бекона о возможных обострениях

Речь идет не только о холестерине: в таких продуктах содержатся вещества, способные провоцировать воспалительные процессы и обострения Бекон, будучи продуктом переработки мяса, может представлять угрозу для здоровья, особенно если его употреблять в больших количествах.

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