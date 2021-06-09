В США формируют экспертные группы для возобновления международного сообщения

Администрация американского президента Джо Байдена формирует экспертные рабочие группы вместе с Канадой, Мексикой, Евросоюзом и Великобританией с целью безопасно возобновить международное транспортное сообщение после долговременных ограничений.
Администрация американского президента Джо Байдена формирует экспертные рабочие группы вместе с Канадой, Мексикой, Евросоюзом и Великобританией с целью безопасно возобновить международное транспортное сообщение после долговременных ограничений.
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