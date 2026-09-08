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Новости Липецка

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В Липецкой области прекратили дело о ДТП на самодельном багги

В Липецкой области прекратили дело о ДТП на самодельном багги

Пассажир багги получил компенсацию и примирился с водителем.Задонский райсуд Липецкой области прекратил уголовное дело против 37-летнего местного жителя, обвинявшегося в ДТП на самодельном багги.

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