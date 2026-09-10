Ахиллесова пята Новгорода Слово о геополитике В преамбуле к статье позволю себе сказать несколько слов о геополитике.
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