Развожаев сообщил о работе сил ПВО в Севастополе

В Севастополе российские военные продолжают успешно отражать атаки украинских вооруженных сил, в городе работает система противовоздушной обороны, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
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