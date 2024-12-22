Выколол глаз разводным ключом от машины, сломал челюсть, руку и рёбра: в Сочи мужчина изуродовал бывшую

Женщина ушла от садиста, но он вломился в ее квартиру, когда она спала Николай Алиев, фото: Телеканал 360Пока в России нет Закона о домашнем насилии, а президента на пресс-конференции спрашивают о том, с кем бы он выпил чая, садисты даже после расставания продолжают калечить женщин.