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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жамнов о выездной серии «Спартака»: «Наземный транспорт будет, с логистикой все хорошо. У нас есть люди, которые за это отвечают»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что в клубе планируют использоваться наземный транспорт во время предстоящей выездной серии.

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