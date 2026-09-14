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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Металлурга» Минулин: «Ощущение, что в Тюмени хоккей не развивается. Хочется видеть там клуб КХЛ. В городе нет уже МХЛ, только ВХЛ осталась»

Защитник « Металлурга » Артем Минулин поделился мыслями о развитии хоккея в Тюмени. – В вашей родной Тюменской области, к сожалению, нет ни одной команды КХЛ.

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