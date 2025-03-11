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Массовая атака дронов на Москву: сбито 337 беспилотников из Украины

Массовая атака дронов на Москву: сбито 337 беспилотников из Украины

Украинские беспилотники атаковали Москву из Сумской, Черниговской и Харьковской областей. За ночь силы ПВО РФ перехватили 337 дронов.

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