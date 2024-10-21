Сегодня на смартфон через WhatsApp* позвонил неизвестный номер, подписаный как "оператор сотовой связи".
Мошенники с Украины перешли к прямому терроризму
Комментарии
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Вадим Скоробогатов
Звонят и звонят...Посылаешь их и посылаешь...ВСЁ РАВНО ЗВОНЯТ...И ЛГУТ, ЛГУТ, ЛГУТ.
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12 час.
Алекс Сэм
Скачивайте программу блокировщик звонков, там в настройках включайте тумблер принимать звонки только от контактов в записной книжке. И будет Вам счастье. P.S. это естественно не касается людей которым по работе могут звонить незнакомые люди. Всем добра!
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11 час.
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Валерий Симоненко
Пытались. Хи-хи, а у меня КНОПОЧНИК китайский, а им ни какие банковские действия НЕ предусмотрены - только звонки и фотки, но даже ММС НЕ отправишь! В интернете тоже пытались... Но и там я ещё с конца 90-х... начала 2000-х тренирован "юристами" "по наследству" из Африки! Надоело это дело. Вычислил ОТКУДА "благодетели", отправил им (НЕ с мобильного!) СМС с разъяснениями, ЧТО К ЧЕМУ... Помогло. пока... Больше пока не беспокоят. Может другие найдутся, посмотрим.
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8 час.
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