Мошенники с Украины перешли к прямому терроризму

Скачивайте программу блокировщик звонков, там в настройках включайте тумблер принимать звонки только от контактов в записной книжке. И будет Вам счастье. P.S. это естественно не касается людей которым по работе могут звонить незнакомые люди. Всем добра!

ВС

Валерий Симоненко

Пытались. Хи-хи, а у меня КНОПОЧНИК китайский, а им ни какие банковские действия НЕ предусмотрены - только звонки и фотки, но даже ММС НЕ отправишь! В интернете тоже пытались... Но и там я ещё с конца 90-х... начала 2000-х тренирован "юристами" "по наследству" из Африки! Надоело это дело. Вычислил ОТКУДА "благодетели", отправил им (НЕ с мобильного!) СМС с разъяснениями, ЧТО К ЧЕМУ... Помогло. пока... Больше пока не беспокоят. Может другие найдутся, посмотрим.