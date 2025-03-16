Песков указал на перемены в словах европейских лидеров по Украине

РИА Новости/Кристина Кормилицына Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сравнил резкие перемены в высказываниях европейских политиков по вопросу урегулирования на Украине с вращением флюгеров на крышах.
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