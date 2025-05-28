Космический спор разрешен? «Джеймс Уэбб» уточнил постоянную Хаббла и скорость Вселенной

Вселенная — это не просто необъятное пространство, усыпанное звездами. Это динамичная, постоянно меняющаяся система, и один из ключевых вопросов, который десятилетиями не давал покоя астрономам, — с какой скоростью она расширяется? Казалось бы, простой вопрос, но ответ на него оказался настоящим камнем преткновения, породившим то, что называют «кризисом в космологии».