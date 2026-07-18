ФНС заблокировала счета компании Басты

Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостановила операции по счетам компании «Газгольдер-рекорд», одним из владельцев которой является российский певец и автор хитов Василий Вакуленко, известный как Баста.
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