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Руне о поражении от Кресси: «Сегодня у меня не получалось хорошо принимать. Это был некрасивый матч»

Хольгер Руне прокомментировал поражение от Максима Кресси в полуфинале турнира в Монпелье. Датчанин уступил 5:7, 7:6(3), 6:7(4).

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