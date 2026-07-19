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Корнеев об РПЛ: ««Зенит» – самый реальный претендент на чемпионство, судя по усилениям. Если еще Головина подпишут, для других будет бесполезный вальс»

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев считает, что у « Зенита » самые высокие шансы на чемпионство в новом сезоне РПЛ .

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