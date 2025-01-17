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В Москве нашли способ делать виски и другой алкоголь из топинамбура

В Москве нашли способ делать виски и другой алкоголь из топинамбура

Специалисты ВНИИПБТ (Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой биотехнологии – филиала Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи) разработали технологию получения из топинамбура спирта и дистиллятов для создания алкогольных напитков.

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