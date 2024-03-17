Актер Кологривый рассказал, что сыграл бы Степана Разина вместо Жириновского

Актер Никита Кологривый признался, что слухи о получении им роли Владимира Жириновского в предстоящем байопике появились после того, как в сети сравнили шапку его героя из "Слова пацана" с головным убором политика.
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