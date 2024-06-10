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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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НХЛ не сможет повлиять на превышение потолка при травмах без участия профсоюза. «Проблему LTIR» могут обсудить на переговорах о новом соглашении

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о «проблеме LTIR».  По нынешним правилам, клубы могут превышать потолок зарплат в регулярном чемпионате, помещая выбывших хоккеистов в LTIR – список травмированных на долгий срок игроков.

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