Казахстанская спортсменка Еркебаева помогла травмированной сопернице добраться до номера в отеле

Спортсменка из Казахстана Гулмарал Еркебаева помогла травмированной представительнице Кыргызстана Айсулуу Тыныбековой добраться до номера в отеле.

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