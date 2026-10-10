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Энциклопедия географа

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Хошимин перед перелётом в Таиланд: рынки, покупки и вечерний город

Хошимин перед перелётом в Таиланд: рынки, покупки и вечерний город

Короткая остановка в Хошимине задумывалась как практичная пауза между двумя странами. Хотелось обновить багаж, докупить нужные мелочи и спокойно подготовиться к следующему этапу.

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